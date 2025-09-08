Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 8 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:24 Comenta Compartir

Hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Nuria y San Adriano de Nicomedia, además de festejar la Asunción de la Virgen María . La advocación mariana de Nuestra Señora de Nuria se remonta al siglo VIII, cuando San Gil talló en madera una imagen de la Virgen en el valle de los Pirineos, mientras huía de la persecución romana contra los cristianos. Más tarde, en el año 1079, unos pastores hallaron dicha escultura en una cueva, junto a provisiones guardadas. En ese lugar se construyó un hospital con la imagen de la Virgen, que acogía a peregrinos y enfermos. Durante la Guerra Civil, un fiel devoto llevó la talla a Suiza para protegerla y la devolvió tras finalizar el conflicto.

Asimismo, cada 8 de septiembre la Iglesia celebra la Natividad de la Virgen María. Aunque no existen datos precisos sobre la fecha de su nacimiento, esta festividad se remonta a Oriente en el siglo VI, y un siglo después se extendió a Occidente. La fecha se sitúa nueve meses después de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 8 de septiembre de 2024:

Santos de hoy

Santa Nuria (Nuestra Señora de Nuria)

Natividad (de la Virgen María)

San Adriano de Nicomedia

San Isaac de Armenia

San Pedro de Chavanon

San Sergio I papa

Beato Adán Bargielski

Beato Federico Ozanam

Beato Ladislao Bladzinski

Beato Marino Blanes Giner

Beato Pascual Fortuño Almela

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

