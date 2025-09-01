Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 1 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:28 Comenta Compartir

Hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Josué, personaje de la Biblia que según los textos fue el sucesor de Moisés en las campañas militares de los hebreos para conquistar Canaán. Dirigió a los israelitas en la batalla contra los amalecitas en Refidín.

Se convirtió en el lugarteniente de Moisés y, mientras este subía al Monte Sinaí a recibir los Diez Mandamientos, Josué le esperó a mitad de camino. Fue uno de los doce exploradores que Moisés envió a la tierra de Canaán y el único, junto a Caleb, en traer un informe alentador. Conquistó diferentes territorios y los repartió entre las tribus de Israel.

También se conmemora San Gil de Casayo, monje benedictino y abad de San Martín de Castañeda que nació en la comarca de El Bierzo. Fue monje benedictino en el monasterio de Santa María de Carracedo y más tarde se trasladó al de San Martín de Castañeda en Zamora, el cual acabó restaurando y terminó siendo su abad. Se retiró con otro monje en el priorato de Santa Cruz de Casayo, no muy lejos del anterior pero ya en Galicia, con el objetivo de buscar la soledad para poder orar de forma tranquila. En ese lugar hicieron vida eremítica y cada uno vivía en una ermita. A su muerte, el otro monje le enterró en la ermita en la que hacía vida.

Sobre ese templo se acabó edificando una iglesia que acabó siendo un lugar de peregrinaje. En la comarca de Valdeorras y en otras partes de Galicia tienen mucha devoción por este santo e incluso se creó una cofradía a la que el papa Benedicto XIV concedió indulgencias para los que visitasen la ermita en 1746.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Egidio o Gil

San Lupo de Sens

Beata Juliana de Collalto

San Sixto

San Vicente de Dax

San Leto Cartaginense

Santa Abigail Matriarca

Beato Alfondo Sebastiá Viñals

San Prisco de Capua

San Victorio de Le Mans

San Vicente Cartaginense

San Constancio de Aquino

Beata Juana Soderini

Beato Cristino Roca Huguet y compañeros

San Tereciano de Todi

Santa Verena

San Arturo de Irlanda

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

