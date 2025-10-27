Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 27 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Hoy, lunes 27 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Bartolomé de Bregantia, de la familia de los condes de Braganza. Estudió en Padua y conoció en plena juventud a Santo Domingo de Guzmán, quien acababa de fundar en Vicenza. Tenía alrededor de 20 años cuando él le impuso personalmente el hábito dominico. De la Orden de Predicadores, fundó en Bregantia la Milicia de Jesucristo para defender la fe católica y la libertad de la Iglesia.

También se conmemora a San Frumencio de Etiopía, el primer obispo de Axum (ciudad de Etiopía) al cual se le atribuye la conversión al cristianismo del reino de Aksum. Habiendo sido hecho prisionero, vivió primero como esclavo y después, ordenado obispo por san Atanasio, propagó el Evangelio en esa región.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 27 de octubre de 2024:

Santos de hoy

San Bartolomé de Bregantia

Santa Cristeta de Talavera

San Frumencio de Etiopía

San Namancio de Arvernia

San Oterano de Iona

Santa Sabina de Talavera

San Trásea de Esmirna

San Vicente de Talavera

San Gaudioso de Nápoles

Beata María de la Encarnación Rosal

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 27 de octubre de 2025:

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario