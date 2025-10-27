El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
San Bartolomé de Bregantia y San Frumencio de Etiopía. El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 27 de octubre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Bartolomé de Bregantia y San Frumencio de Etiopía

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Hoy, lunes 27 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Bartolomé de Bregantia, de la familia de los condes de Braganza. Estudió en Padua y conoció en plena juventud a Santo Domingo de Guzmán, quien acababa de fundar en Vicenza. Tenía alrededor de 20 años cuando él le impuso personalmente el hábito dominico. De la Orden de Predicadores, fundó en Bregantia la Milicia de Jesucristo para defender la fe católica y la libertad de la Iglesia.

También se conmemora a San Frumencio de Etiopía, el primer obispo de Axum (ciudad de Etiopía) al cual se le atribuye la conversión al cristianismo del reino de Aksum. Habiendo sido hecho prisionero, vivió primero como esclavo y después, ordenado obispo por san Atanasio, propagó el Evangelio en esa región.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 27 de octubre de 2024:

Santos de hoy

  • San Bartolomé de Bregantia

  • Santa Cristeta de Talavera

  • San Frumencio de Etiopía

  • San Namancio de Arvernia

  • San Oterano de Iona

  • Santa Sabina de Talavera

  • San Trásea de Esmirna

  • San Vicente de Talavera

  • San Gaudioso de Nápoles

  • Beata María de la Encarnación Rosal

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 27 de octubre de 2025:

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  5. 5 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  6. 6

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  7. 7

    La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León
  8. 8 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  9. 9

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 27 de octubre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 27 de octubre de 2025?