Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 20 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 07:21

Hoy, lunes 20 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Honorio abad, cuyos orígenes se remontan aproximadamente al año 580 antes de Cristo, cuando la región fue habitada por los celtas de la Lusitania, quienes la denominaron Nertóbriga.

Diversas inscripciones romanas confirman la presencia del Imperio Romano en el lugar. Más tarde fue sede episcopal, aunque dicha sede ya había desaparecido durante el reinado de Wamba. Posteriormente, se convirtió en una villa templaria, con su castillo como fortaleza principal y las encomiendas de Higuera y Bodonal.

También se recuerda a Santa Irene de Tancor, joven virgen portuguesa que fue asesinada por un pretendiente despechado tras consagrarse como monja. Nacida en una familia acomodada de Santarén, en la región de Tancor, actualmente parte de Portugal, recibió una esmerada educación y profesó en un monasterio de monjas benedictinas, dirigido por su tío, el abad Selio. Su belleza e inteligencia despertaron la admiración de las religiosas y del pueblo, especialmente entre los jóvenes y los nobles, que competían entre sí por elogiar las virtudes de Irene.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 20 de octubre de 2025:

Santos de hoy

Santa Laura de Córdoba

Santa Aca

San Artemio de Antioquía

Santa Adelina de Savigny

San Aderaldo de Troyes

San Andrés Calibita

San Honorio abad

San Leopardo de Osimo

Santa María Bertila Boscardin

San Sindulfo de Aussonce

Beato Jacobo de Strepa

Beato Jakob Kern

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

