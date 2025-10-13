Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 13 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 13 de octubre 2025, 09:40 Comenta Compartir

Hoy, lunes 13 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Eduardo III, conocido asimismo como san Eduardo el Confesor.

San Eduardo III el Confesor fue monarca de Inglaterra entre 1042 y 1066; era hijo de Etelredo II el Indeciso y de Emma de Normandía. Se encuentra entre los últimos reyes anglosajones del país y, por lo general, se le considera el último soberano de la casa de Wessex.

Eduardo sucedió en el trono a Canuto Hardeknut, hijo de Canuto el Grande, y restableció la autoridad de la casa de Wessex después del periodo de dominio danés iniciado con la conquista de Inglaterra por Canuto en 1016. Al morir Eduardo en 1066, le sucedió Haroldo Godwinson, quien ese mismo año fue derrotado y muerto por los normandos dirigidos por Guillermo el Conquistador durante la batalla de Hastings.

También se recuerda a Santa Chelidonia de Abruzzo, ermitaña benedictina nacida en Ciculum, Italia, con el nombre de Cleridonia; se retiró a las montañas cercanas a Subiaco y escogió como alojamiento una cueva hoy conocida como Marra Ferogna, que en su momento frecuentó San Benito. Tras cincuenta y dos años de ayuno y oración, y al concluir una peregrinación a Roma, recibió el hábito del cardenal Cuno de Frascati, obispo de Palestrina, antes de volver a su retiro. Adoptó el nombre de Chelidonia, que en griego significa 'golondrina'.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 13 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Florencio de Tesalónica

San Geraldo de Cierges

San Leobono de Salagnac

San Lubencio de Kobern

San Rómulo de Génova

San Simberto de Augsburgo

San Teófilo de Antioquía

San Venancio de Tours

Beata Alejandrina María da Costa

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario