Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 6 de octubre de 2025?

Hoy, lunes 6 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra San Bruno. San Bruno de Colonia (1030-1101) fue un sacerdote alemán y el fundador de la Orden de los Cartujos. Nacido en Colonia dentro de una familia noble, abandonó la ciudad a temprana edad para establecerse en Reims, Francia.

Recibió una sólida formación tanto humanística como religiosa, destacando especialmente en el estudio de las Escrituras. Con el tiempo, fue nombrado canónigo de la catedral de Reims, cuya escuela gozaba de gran prestigio en Europa. Ese cargo reconocía sus notables aptitudes docentes y su capacidad de liderazgo.

Finalmente, Bruno sintió una profunda vocación monástica que lo llevó a renunciar a todo. Entre 1081 y 1083 dejó Reims junto a seis compañeros para emprender un recorrido de dos años que culminó en Grenoble y los Alpes, donde conocieron a San Hugo de Grenoble. En una zona aislada del macizo de Chartreuse encontraron el lugar ideal para la vida contemplativa que buscaban, basada en tres pilares: oración, soledad y silencio. Así nació la Orden de los Cartujos, cuyo emblema con siete estrellas representa a sus fundadores.

Desde entonces, la orden estableció una estricta disciplina de vida contemplativa y solitaria. Cada monje habita en su propia celda, saliendo solo para los oficios nocturnos (Maitines y Laudes), para las Vísperas y en determinadas ocasiones para la misa matutina. Estas normas, rigurosas pero firmemente observadas, se mantuvieron a lo largo del tiempo.

En 1090, Bruno debió interrumpir esa vida austera cuando el papa Urbano II lo llamó para incorporarlo a su consejo personal y encomendarle diversas tareas dentro de la Reforma Gregoriana. Tras cumplir esas funciones, regresó a la vida eremítica, esta vez en Calabria, cerca de Roma, donde permaneció aproximadamente diez años hasta su muerte.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 6 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Artaldo de Arvières

Santa Fe de Agen

San Francisco Tran Van Trung

San Juan Xenos

San Magno de Venecia

San Pardulfo de Guéret

San Renato de Sorrento

San Román de Auxerre

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

