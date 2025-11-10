Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 10 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Andrés Avelino.

En Nápoles ejerció como presbítero de la Congregación de Clérigos Regulares y destacó por su don para la predicación. Su modo de hablar atrajo a los fieles y provocó una transformación en las costumbres. Los propietarios de casas de juego y los taberneros se quejaron ante el gobernador porque su clientela dejó de acudir a los locales. El gobernador lo citó para pedirle explicaciones y Andrés le habló sobre la importancia de evitar el pecado y salvar el alma. Estas palabras agradaron tanto a la esposa del gobernador que ella lo eligió como su director espiritual.

También se conmemora a San León Magno, papa famoso por su prestigio moral y político, que se hizo valer frente a la amenaza de Atila y los hunos y frente a los vándalos. Su influencia contribuyó a mitigar la dureza del saqueo de Roma en 455. León fue el primer papa al que la posteridad otorgó el apelativo de 'Magno', reconocimiento a su habilidad literaria y al orden que ayudó a mantener en el Imperio de Occidente.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Baudolino de Alessandria

San Demetrio de Antioquía

San Justo de Canterbury

San Orestes de Tiana

San Probo de Ravena

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario