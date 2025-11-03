Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 3 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Martín de Porres. Fue un hijo bastardo del hidalgo español Juan de Porres, gobernador de Guayaquil y de la panameña Ana Velázquez. A pesar de que su padre siempre se ocupó de su sustento, no reconoció a Martín ni a su hermana hasta años después de su nacimiento.

Por este motivo, cuando tenía 15 años no fue admitido en un principio como fraile en el convento de los dominicos de Lima, teniéndose que conformar con obtener alojamiento y trabajo como limpiador. Fue ordenado como hermano lego en 1603.Fuera del convento, enseñó la doctrina cristiana a mendigos, indios, esclavos y huérfanos. Fundó, con la ayuda financiera de varios nobles, el Asilo y Escuela de Santa Cruz para darles educación y oficio. En aquellos años también se le atribuyeron varios milagros ya que se dijo que tenía el don de la profecía y el de la bilocación, virtudes que siempre empleó para favorecer a los más necesitados.

Murió el 3 de noviembre de 1639 a causa de una fiebre. Fue canonizado por el papa Juan XXIII en 1962.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Martín de Porres

San Domnino de Vienne

San Ermengol de Urgel

San Gaudioso de Tarazona

San Guenael de Landevenec

San Huberto cazador

Santa Ida de Fieschingen

San Juanicio de Antidio

San Libertino de Agrigento

Santa Odrada de Alem

San Pápulo de Lauragais

San Pedro Francisco Nerón

San Pirmino de Reichenau

Santa Silvia de Sicilia

Santa Wenefrida

Beata Alpaide de Cudot

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

