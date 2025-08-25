Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 25 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 08:20 Comenta Compartir

Hoy, domingo 24 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San José de Calasanz. Nació en 1557 en Peralta de la Sal (Huesca). Ordenado sacerdote marchó a Roma, donde se conmovió al ver a tantos niños pobres sin educación. Él convencido de que la enseñanza debía ser accesible para todos fundó en 1597 la primera escuela gratuita de Europa.

De su obra nació la Orden de las Escuelas Pías, dedicada a la enseñanza y formación cristiana de la niñez y juventud. A pesar de las persecuciones y dificultades, mantuvo firme su vocación hasta su muerte. Fue canonizado en 1767 y el papa Pío XII le declaró en 1948 patrón de las escuelas populares cristianas.

También se conmemora San Ginés de Arlés, ubicado entre los siglos III y IV, trabajaba como notario y escribano en Arlés durante el imperio Diocleciano. Según cuenta la tradición, mientras redactaba un edicto de persecución contra los cristianos sintió un fuerte impulso interior y rechazó cumplir este orden y profesó públicamente su fe en Cristo. Por ello fue perseguido y matirizado cerca del río Ródano, en torno al 303. Poco después este lugar se convirtió en zona de peregrinación.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Santa Patricia de Nápoles

San Aredio

San Geruncio de Itálica

San Gregorio de Utrecht

Beato Luis Urbano Lanaspa

San Luis IX de Francia

San Menas de Constantinopla

Beata María Cabanillas

Beato Pablo Juan Charles

San Severo de Agde

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

