Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 18 de agosto de 2025?

Hoy, lunes 18 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra Santa Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino. Nació en el seno de una familia humilde en la actual Turquía pero eso no le impidió contraer matrimonio y convertirse en la primera esposa del tetrarca Consancio Cloro. Más tarde este se acabaría divorciando de ella.

Constantino, el hijo de Elena, se convirtió en el emperador del Imperio romano, por lo que ella pasó a formar parte de las figuras más destacadas de la corte imperial después de la coronación. Durante el reinado de su hijo, este le influenció para que se convirtiera al cristianismo y Elena acabó realizando el peregrinaje a Tierra Santa y a otras provincias de Oriente Próximo.

Según la tradición, se la conoce por buscar los restos de la cruz en la que murió Jesucristo y, durante sus indagaciones mandó demoler el templo construido en honor a Venus en el Monte Calvario e hizo cavar hasta que le informaron del hallazgo de la Cruz.

Hoy también se celebra San Alberto Hurtado, abogado, sindicalista y sacerdote jesuita chileno, conocido por fundar el Hogar de Cristo -una organización social sin fines de lucro- en Chile. En 1923 se graduó como abogado pero su vocación religiosa hizo que se inclinase por entrar en la Compañía de Jesús.

Fue ordenado sacerdote en 1933 por el cardenal primado de Bélgica y terminó volviendo a Santiago donde trabajó con los jóvenes. Diez años más tarde, en 1944, puso la primera piedra para construir la sede principal de la fundación Hogar de Cristo y tres años más tarde fue recibido por el papa Pío XII, a quien solicitó ayuda para preparar a los dirigentes obreros sindicalistas y a los patrones jóvenes en el pensamiento católico y en la doctrina social de la Iglesia.

Tras ser detectado un cáncer de páncreas en fase terminal acabó falleciendo el 18 de agosto de 1952 a los 51 años. A pesar de su fallecimiento, el Hogar de Cristo se convirtió en la mayor institución benéfica de Chile y fue beatificado por el papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 16 de octubre en 1994.

Santos de hoy

Santa Juana de Chantal

Beato Nicolás Factor

San Agapito de Lacio

San León de Licia

Beato Leonardo de Cava

Beato Vicente María Izquierdo Alcón

Beato Reinaldo

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

