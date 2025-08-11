Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 11 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 11 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

Hoy, lunes 11 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Clara de Asís, religiosa y santa italiana nacida en la ciudad de Asís. Fue la hija mayor de una ilustre familia descendiente de los Fiumi, ambas pertenecían a la más augusta aristocracia de la ciudad. Su madre era una mujer de mucha virtud y piedad cristiana y, además, era devota de hacer largas peregrinaciones a Bari, Tierra Santa y Santiago de Compostela.

Fue una seguidora fiel de San Francisco de Asís y a los 18 años le buscó para preguntarle cómo tenía que dedicar su vida a Dios y junto a él fundó la segunda orden franciscana o de hermanas clarisas. Poco tiempo después, más de una docena de familiares, incluyendo su madre y su hermana, se habían sumado al a Congregación de Damas Pobres de San Damián, mejor conocidas como las hermanas clarisas.

Es la única mujer que redactó una regla de vida religiosa para las mujeres y en ella se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Fue canonizada por el papa Alejandro IV dos años después de su muerte y sus restos mortales descansan en la cripta de la basílica de Santa Clara de Asís.

Hoy también se celebra San Gaugerico de Cambrai, obispo y santo francés proveniente de una familia noble romana. A una edad temprana este mostró una gran devoción y fue capaz de memorizar el Psalterio, un libro de oraciones, de forma completa. Este gesto impresionó al obispo Magnerico de Tréveris, por lo que le ordenó sacerdote y le encomendó responsabilidades pastorales en la ciudad de Cambrai. Luchó contra las prácticas paganas e intentó consolidar el cristianismo en su diócesis. Falleció el 11 de agosto de 626 y fue sepultado en la iglesia de San Medrado en Cambrai, un templo que había fundado él.

Santos de hoy

San Equicio de Valeria

San Alejandro Carbonero

Santa Atracta

San Cansiano de Benevento

Beato Mauricio Tornay

Beato Juan Jorge Rhem

Beato Miguel Domingo Cendra

San Rufino de Asís

Santa Susana de Roma

Santa Rustícola de Arlés

San Taurino de Évreux

San Tiburicio de Roma

Beato Rafael Alonso Gutiérrez

Santa Filomena

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

