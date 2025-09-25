Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 25 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:08 Comenta Compartir

Hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Cleofás, uno de los dos discípulos a quienes Jesús se les apareció en la localidad de Emaús la tarde de Pascua, después de su resurrección (Lucas 24:13-18). Al principio ninguno de los dos reconoció al maestro, aunque notaron que su corazón ardía. No obstante, fue al tomar Jesús el pan, dar gracias, partirlo y distribuirlo cuando Cleofás y su compañero comprendieron quién era.

Es posible que Cleofás fuera también el esposo de Santa María de Cleofás, una de las tres mujeres presentes en la crucifixión de Cristo, según narra el evangelio de San Juan (19:25). La tradición indica que María de Cleofás podría haber sido hermana de la Virgen María.

Por otro lado, la historia del Santo Niño de La Guardia, también llamada San Cristóbal de La Guardia, es una leyenda antijudía basada en una acusación falsa de un supuesto crimen ritual del siglo XV. Se relata que un niño de tres o cuatro años, llamado Cristóbal, hijo de Alonso de Pasamontes o Alonso Martín de Quintanar y de Juana la Guindera, fue raptado en 1489, torturado y asesinado en una recreación de la Pasión de Jesús sobre el pequeño.

Los secuestradores del niño, que según consta se confesaron y se arrepintieron, fueron ejecutados por la Inquisición. El relato sobre el martirio del Santo Niño de La Guardia aparece en la web de la Archidiócesis de Madrid, si bien una nota señala que el texto «procede de un santoral cedido al Arzobispado y está siendo sometido a revisión». En todo caso, el Papa Pío VII canonizó al niño asesinado con el nombre de San Cristofor y autorizó su culto en la Iglesia de Toledo.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Cleofás

Virgen de la Fuencisla

San Anacario de Auxerre

San Finbar de Cloyne

San Ermenfredo de Cusance

San Eucarpo mártir

San Principio de Soissons

San Sergio de Radonezh

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

