Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 18 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San José Cupertino, un santo célebre por su vida singular y su intensa espiritualidad. Nació en Italia dentro de una familia pobre y su niñez estuvo marcada por la precariedad económica. Aunque intentó ingresar en la Orden Franciscana, en un primer momento no fue aceptado. Posteriormente se incorporó a los Hermanos Menores Capuchinos, pero, según la tradición, fue apartado de ellos debido a su carácter distraído. Su constancia, no obstante, le permitió llegar a ser fraile franciscano y, en 1625, recibir la ordenación sacerdotal.

San José de Cupertino alcanzó gran notoriedad por los éxtasis que experimentaba durante la oración y por las levitaciones que, de acuerdo con la tradición, se atribuían a su profunda unión con Dios. Estas manifestaciones místicas hicieron que se le prohibiera celebrar misa en público y participar en la oración comunitaria, según narran sus biógrafos. Fue canonizado el 16 de julio de 1767 por el Papa Clemente XIII.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Eurmenio de Gortina

San Eustorgio de Milán

San Ferréolo de Limoges

San Ferréolo de Vienne

San Océano de Nicomedia

San Senario de Avranches

San Ricarda de Andlau

Santo Domingo Trach

Beato Carlos Eraña Guruceta

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario