Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 4 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

Hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Moisés Profeta, a quien Dios eligió para liberar al pueblo judio oprimido en Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Fue Moisés a quien Dios se le reveló en el monte Sinaí, diciéndole: «Yo soy el que soy», y le propuso la ley para regir la vida del pueblo elegido, los conocidos como los mandamientos.

Moisés es el protagonista bíblico del libro del 'Éxodo'. Su nacimiento se da en Egipto, hijo de Amram y de Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Su madre lo coloca en una cesta en el río Nilo, de donde es recogido por la hija del Faraón, quien lo cría como propio. Junto a su hermano Aarón demandan al Faraón la libertad de los hebreos; ante la negativa del soberano invocan sobre Egipto las diez plagas bíblicas.

A causa de ellas, los hebreos son liberados y Moisés los conduce hacia el Sinaí.Moisés no vería esa tierra prometida a la que condujo al pueblo hebreo. Pudo verla, pero falleció a las puertas de la misma.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 4 de septiembre de 2024:

Santos de hoy

San Bonifacio I Papa

San Caletrico de Chartres

San Fredaldo de Mende

Santa Ida de Herzfeld

Santa Irmgarda de Süchteln

San Marcelo de Chalons-sur-Saone

San Mansueto de Toul

Santa Rosalía de Palermo

Beato Bernardo Leda Grau

Beata Catalina Mattei

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario