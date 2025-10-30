Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 30 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 07:06 Comenta Compartir

Hoy, jueves 30 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Claudio de León, mártir cristiano del siglo IV que, según la tradición, encarnó la fe firme junto a sus compañeros San Lupercio y San Victorio durante la persecución del emperador Diocleciano en la ciudad de Legio (León, Hispania) alrededor del año 303-304.

Su valor al no renunciar a Cristo ante las amenazas imperiales le costó la vida por decapitación, convirtiéndolo en testigo de la verdad del Evangelio. A pesar de que los datos históricos son escasos y están entremezclados con la leyenda, su memoria ha perdurado localmente como símbolo de fidelidad cristiana en tierras hispanas. Es venerado por la Iglesia como santo «pre-canonizado» por tradición, aunque sin un proceso formal de canonización conocido y su festividad se celebra el 30 de octubre. Su legado permanece presente en la devoción del barrio y la parroquia que llevan su nombre en León.

También se conmemora a San Marciano de Siracusa. Según la tradición, este religioso fue el primer obispo de dicha ciudad italiana en el siglo I, enviado desde Antioquía por el apóstol San Pedro, lo que lo convierte en uno de los pioneros del cristianismo en Occidente.

Ejerció su ministerio evangelizador predicando, bautizando y organizando la comunidad cristiana local, lo que despertó la oposición de algunos sectores y culminó en su martirio hacia el año 68, cuando fue apedreado hasta la muerte por opositores (se cree que judíos) a la fe cristiana. Su tumba se venera en la Iglesia de San Juan de las Catacumbas de Siracusa, donde se le considera co-patrono de la arquidiócesis y de la ciudad.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 30 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Marcelo de Tánger

San Ángel de Acri

Santa Eutropia de Alejandría

San Gerardo de Potenza

San Germán de Capua

Santos Lupercio y Victorio de León

San Máximo de Cuma

San Serapión de Antioquía

San Abraham Kidunaia de Edesa

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

