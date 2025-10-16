Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 16 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 07:19 Comenta Compartir

Hoy, jueves 16 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Longinos Soldado, quien aparece citado en numerosos evangelios, tanto canónicos como sinópticos y apócrifos, aunque sin mencionar su nombre; figura como el centurión romano que asestó una lanzada en el costado de Cristo crucificado para confirmar su muerte. En uno de esos escritos apócrifos, el Evangelio de Nicodemo, se le da el nombre de Longino.

A su alrededor circulan muchas leyendas: se dice, por ejemplo, que padecía problemas de visión y que recobró la vista al entrar en contacto con la sangre del Salvador, o que participó en el lavado del cuerpo de Jesús tras el descenso de la cruz. También interviene en el episodio de la esponja, al ofrecerle a Cristo bebida en sus últimos momentos. Precisamente, esa reliquia fue hallada junto a su tumba en Mantua (Italia) en 1303. Es venerado como santo, entre otras razones, por haber reconocido —pese a su papel como ejecutor— a Jesús como verdadero Hijo de Dios.

Además de San Longino, la lanza con la que atravesó al Salvador está rodeada de misterio; se la vincula, junto con otros objetos como el Santo Grial, a supuestos poderes ocultos y con el tiempo recibió el sobrenombre de «Lanza del Destino». En relación con el episodio de la lanzada, la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora saca en procesión una imagen titulada «La Lanzada» que rememora ese instante de la Pasión.

También se conmemora a Santa Eduvigis de Andechs, gran duquesa y reina consorte de Polonia en el siglo XIII tras casarse a los 12 años con Enrique I «El Barbudo». Tras la muerte de su esposo en 1238, éste fue enterrado en el convento cisterciense de Trzebnica —fundado en 1202 a petición de Eduvigis—, donde ella permaneció hasta su fallecimiento en 1243. Su vida austera y devota, dedicada también a ayudar a los pobres (incluso donó toda su fortuna a la Iglesia y a los necesitados), le valió la canonización en 1267. Es patrona de Berlín (donde existe una catedral en su honor que funciona como sede de la arquidiócesis), así como de Brandeburgo, de la Abadía de Andechs, de Cracovia, de Trzebnica, de Silesia y de la diócesis de Görlitz; igualmente se la considera patrona de los huérfanos.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 16 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Florencio de Tesalónica

San Geraldo de Cierges

San Leobono de Salagnac

San Lubencio de Kobern

San Rómulo de Génova

San Simberto de Augsburgo

San Teófilo de Antioquía

San Venancio de Tours

Beata Alejandrina María da Costa

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

