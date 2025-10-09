Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 9 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 06:52 Comenta Compartir

Hoy, jueves 9 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Dionisio de París, también conocido como San Denis. Fue el primer obispo de París y mártir del siglo III, considerado el evangelizador de la Galia. Según la tradición, llegó a París junto a sus compañeros Rustico y Eleuterio para predicar el cristianismo, convirtiendo a muchos en una ciudad aún pagana.

Durante la persecución de Decio o de Valeriano, fue arrestado y decapitado en Montmartre, donde se dice que caminó seis kilómetros llevando su cabeza en brazos hasta el lugar donde fue sepultado. Su tumba se convirtió en un importante centro de peregrinación y, sobre ella, se edificó la famosa Abadía de Saint-Denis, lugar de sepultura de numerosos reyes franceses. Es patrón de París, de Francia y de los misioneros. Como curiosidad, también ejerce el patronazgo de los pasteleros y enamorados valencianos bajo el nombre adaptado de San Donís.

De igual forma, se conmemora a Santa Sara, conocida también como Sara la Egipcia, es venerada especialmente por el pueblo gitano. Según la leyenda, habría sido una sirvienta egipcia de las Santas Marías -María Salomé y María Jacobe- que llegaron a las costas de Camarga (sur de Francía) tras la Resurrección de Cristo. Sara acogió a las santas a su llegada y se convirtió al cristianismo, siendo ejemplo de fe y servicio.

En la tradición gitana se la considera patrona del pueblo romaní, símbolo de esperanza y refugio para los marginados. Aunque no está oficialmente canonizada por la Iglesia Católica, su culto popular ha perdurado por siglos como expresión de devoción y fe inclusiva.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 9 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Juan Leonardi

San Abraham

San Bernardo de Rodez

San Adeodato de Montecasino

San Diodoro de Laodicea y compañeros

San Domino de Julia

San Domnino de Tiferno

San Gisleno de Hainaut

San Guntero de Brevnov

San Héctor Valdivieso

San Inocencio de la Inmaculada Canoura y compañeros

San Luis Bertrán

Santa Publia de Antioquía

San Sabino de Bigorre

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

