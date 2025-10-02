Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 2 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Hoy, jueves 2 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a los Santos Ángeles Custodios.

Estas entidades espirituales, mencionadas en el Nuevo Testamento como protectoras de las personas por voluntad de Dios, desempeñan el papel de guardianes. En esta misma jornada, se celebra igualmente el día patronal de las fuerzas policiales, ya que son sus santos patronos. A estos seres se les conoce además como ángeles de la guarda.

La festividad de los Santos Ángeles Custodios fue autorizada por el papa Pablo V en 1608 y la fecha fue establecida el 2 de octubre por el papa Clemente X.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 2 de octubre de 2025:

Santos de hoy

Santos Ángeles Custodios

San Beregiso de Andage

San Eleuterio de Nicomedia

San Saturio de Numancia

San Teófilo de Constantinopla

San Ursicino de Chur

Beato Antonio Chevrier

Beato Jorge Edmundo René

Beato Juan Beyzym

Beata María Antonina Kratochwil

Beata María Guadalupe Ricart Olmos

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

