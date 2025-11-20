Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 20 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra entre otros, Adventor, Octavio y Solutor, los soldados de la Legión Tebana de Turín. De acuerdo con la tradición, dentro de esta legión se agrupa a todos aquellos santos cuyos pormenores de martirio no se conocen. No obstante, todos los convocados a servir bajo los emperadores Maximiano y Diocleciano fueron ejecutados en el campo de batalla de Agauno (la actual Suiza) por negarse a acatar órdenes que contravenían sus creencias religiosas.

San Octavio, San Solutor y San Adventor son venerados como patronos de la ciudad de Turín (Italia) y suelen aparecer representados como militares que llevan consigo la corona del martirio.

También se recuerda a San Edmundo Rey. Este santo gobernó Anglia Oriental entre los años 854 y 870. Ascendió al trono con solo 15 años, tras ser escogido por los nobles y el clero de Norfolk. Después de la incursión danesa de 869, Edmundo fue apresado por los invasores, que intentaron obligarle a renunciar a su fe. No obstante, él se mantuvo firme y, al negarse a abandonarla, fue torturado hasta morir.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Ampelo mártir

San Bernardo de Hildesheim

San Félix de Valois

San Nerses

San Octaviano

San Teonesto de Verceli

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

