Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 13 de noviembre de 2025?

Hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Diego de Alcalá, fraile franciscano español reconocido como santo por la Iglesia católica. Adoptó el hábito como hermano lego en la Orden de los Frailes Menores de la Observancia.

Fue misionero en las Islas Canarias, donde llegó a desempeñarse como guardián del convento; en 1588 fue canonizado por el papa Sixto V, siendo la primera canonización efectuada por la Iglesia tras la creación de la Sagrada Congregación de Ritos. Se le considera patrón de los hermanos legos franciscanos por ser el primer hermano de la Orden en ser declarado santo.

También se conmemora a San Abón de Fleury, monje de la abadía de Fleury, situada en la actual comuna de Saint-Benoît-sur-Loire. Dirigió la escuela del monasterio y más tarde impartió enseñanza en la abadía de Ramsey, en Inglaterra; en 988 fue nombrado abad del claustro de Fleury-sur-Loire. Defendió su monasterio frente a la dominación del alto clero y actuó como diplomático del rey Roberto II de Francia. Asimismo, dejó varios escritos sobre gramática, astronomía, filosofía y matemáticas.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Nicolás I papa

San Abón de Fleury

San Bricio de Tours

San Calixto Caravario

San Dalmacio de Rodez

San Himerio de Susingen

San Homobono

San Leoniano de Vienne

San Luis Versiglia

Santa Maxelendis de Cambrai

San Mitrio de Aix-en-Provence

San Quinciano de Auvernia

Beato Juan Gonga Martínez

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

