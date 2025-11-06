Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 6 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Severo de Barcelona, mártir.

Aunque no se desconoce por completo cómo transcurrió la vida de San Severo, sí consta que fue obispo de Barcelona y que murió como mártir al ser entregado al emperador Diocleciano, quien en los últimos años del siglo III trató de erradicar el cristianismo en su imperio. El santo habría nacido en lo que hoy es el municipio catalán de Sant Cugat del Vallés, y alrededor del año 300 habría asumido la diócesis de la Ciudad Condal.

No existen documentos escritos que describan las actividades que realizó como predicador a lo largo de su ministerio pastoral. No obstante, su martirio quedó registrado en unas actas posteriores al siglo X, textos en los que se relata la tortura a la que, supuestamente, le sometieron los agentes del emperador.

En Barcelona, la ciudad donde vivió este religioso, se erigió a finales del siglo XVII una iglesia en su honor, localizada en el Barrio Gótico de la capital catalana, junto a la catedral de Barcelona.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Severo de Barcelona

San Alejandro Sauli

San Esteban de Apt

San Félix de Toniza

San Iltuto de Gales

San Leonardo de Noblac

San Melanio de Rennes

San Pablo de Constantinopla

San Protasio de Lausanne

San Teobaldo de Le Dorat

San Winoco de Taruanense

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

