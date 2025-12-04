El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Santa Bárbara de Nicomedia y San Juan Damasceno Museo del Greco y Enciclopedia Católica
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 4 de diciembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Santa Bárbara de Nicomedia y San Juan Damasceno

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:53

Comenta

Hoy, jueves 4 de diciembre, el santoral cristiano celebra Santa Bárbara de Nicomedia, mártir cristiana del siglo III cuya vida, envuelta en tradición, narra que fue hija de un noble pagano que la recluyó en una torre para apartarla del cristianismo. Allí abrazó la fe y mandó abrir una tercera ventana como símbolo de la Trinidad, lo que provocó la furia de su padre. Tras ser denunciada, fue arrestada y torturada por negarse a renunciar a Cristo, manteniendo firme su fe hasta el final.

Finalmente, su propio padre la decapitó, y según la tradición fue fulminado por un rayo al regresar, signo de la justicia divina. Su valentía y testimonio la convirtieron en protectora frente a tormentas, incendios y muertes repentinas, siendo una de las mártires más veneradas de la Iglesia.

También se conmemora San Juan Damasceno, teólogo y monje que se sitúa entre los siglos VII-VIII, nacido en Damasco en el seno de una familia cristiana influyente y formado en filosofía, ciencias y literatura clásica. Tras servir como administrador en la corte omeya, abandonó la vida civil para ingresar en el monasterio de Mar Saba, cerca de Jerusalén, donde escribió gran parte de su obra. Defensor decisivo del culto a las imágenes durante la controversia iconoclasta, elaboró una sólida teología que influyó profundamente en Oriente y Occidente. Sus obras, especialmente 'Exposición de la fe ortodoxa', lo consolidaron como uno de los grandes Padres de la Iglesia oriental.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 4 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

  • Santa Ada de Le Mans

  • San Annon de Colonia

  • San Apro de Vienne

  • San Bernardo de Parma

  • San Clemente de Alejandría

  • San Félix de Bolonia

  • San Heraclio de Alejandría

  • San Juan Calabria

  • San Juan Taumaturgo

  • San Melecio del Ponto

  • San Osmundo de Salisbury

  • San Sigiramnio de Bourges

  • San Sola de Baviera

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  2. 2 Hallan uno de los coches en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  4. 4

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  5. 5 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  6. 6

    «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  9. 9 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  10. 10

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 4 de diciembre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 4 de diciembre de 2025?