Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 4 de diciembre de 2025?

Hoy, jueves 4 de diciembre, el santoral cristiano celebra Santa Bárbara de Nicomedia, mártir cristiana del siglo III cuya vida, envuelta en tradición, narra que fue hija de un noble pagano que la recluyó en una torre para apartarla del cristianismo. Allí abrazó la fe y mandó abrir una tercera ventana como símbolo de la Trinidad, lo que provocó la furia de su padre. Tras ser denunciada, fue arrestada y torturada por negarse a renunciar a Cristo, manteniendo firme su fe hasta el final.

Finalmente, su propio padre la decapitó, y según la tradición fue fulminado por un rayo al regresar, signo de la justicia divina. Su valentía y testimonio la convirtieron en protectora frente a tormentas, incendios y muertes repentinas, siendo una de las mártires más veneradas de la Iglesia.

También se conmemora San Juan Damasceno, teólogo y monje que se sitúa entre los siglos VII-VIII, nacido en Damasco en el seno de una familia cristiana influyente y formado en filosofía, ciencias y literatura clásica. Tras servir como administrador en la corte omeya, abandonó la vida civil para ingresar en el monasterio de Mar Saba, cerca de Jerusalén, donde escribió gran parte de su obra. Defensor decisivo del culto a las imágenes durante la controversia iconoclasta, elaboró una sólida teología que influyó profundamente en Oriente y Occidente. Sus obras, especialmente 'Exposición de la fe ortodoxa', lo consolidaron como uno de los grandes Padres de la Iglesia oriental.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, jueves 4 de diciembre de 2024:

Santos de hoy Santa Ada de Le Mans

San Annon de Colonia

San Apro de Vienne

San Bernardo de Parma

San Clemente de Alejandría

San Félix de Bolonia

San Heraclio de Alejandría

San Juan Calabria

San Juan Taumaturgo

San Melecio del Ponto

San Osmundo de Salisbury

San Sigiramnio de Bourges

San Sola de Baviera

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

