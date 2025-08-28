Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 28 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 07:39 Comenta Compartir

Hoy, jueves 28 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Agustín de Hipona, escritor, teólogo y filósofo cristiano. Hijo de Santa Mónica que, después de su conversión, fue obispo de Hipona, en el norte de África.

Nació en una familia romanizada en la que solo se hablaba latín. Su padre era pagan y su madre una fiel creyente que, según la Iglesia, fue un ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad, y una madre preocupada por el bienestar de su familia. Agustín destacó en el estudio de las letras y se especializó en gramática y retórica y más tarde también lo hizo en filosofía.

Se convirtió al cristianismo, renunció a su cátedra y se retiró a un lugar cerca de Milán para dedicarse por completo al estudio y a la meditación. Fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote de Hipona y, tras resistir a esta elección, accedió. Se enfrentó a los herejes y murió el 28 de agosto del año 430 durante el sitio de los vándalos sobre la ciudad.

También se conmemora Santa Florentina de Cartagena, abadesa nacida en el siglo VI en la ciudad murciana y que desarrolló su vida religiosa como fundadora de monasterios. Fue la tercera de cinco hermanos, cuatro de los cuales son considerados santos y son conocidos como los Cuatro Santos de Cartagena. Su familia se trasladó a Sevilla a mediados de siglo donde dos de sus hermanos llegaron a ser arzobispos y ella se recluyó en un monasterio de San Benito cerca de la localidad de Écija. Florentina fundó más de cuarenta monasterios en los que seguía la regla escrita para ella por su hermano.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Alejandro de Constantinopla

Beato Alfonso María Mazurek

Beato Carlos Arnaldo Hanus

San Edmundo Arrowsmith

Beatos Guillermo Dean y compañeros

San Hermes de Grecia

San Julián de Brivet

Beato Junípero Serra

San Moisés Etíope

San Pelagio de Constanza

San Restituto de Cartago

San Vicinio de Sarasina

San Viviano de Saintes

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

