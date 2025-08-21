Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy jueves 21 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Jueves, 21 de agosto 2025, 07:26 Comenta Compartir

Hoy, jueves 21 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Pío X, papa. Fue el primer sacerdote con cargo parroquial y después obispo de Mantua y patriarca de Venecia. Finalmente, elegido Sumo Pontífice tras la muerte de León XIII el 4 de agosto de 1903 y hasta su fallecimiento en 1914.

Como Papa adoptó una forma de gobierno dirigida a instaurar todo lo relacionado con Cristo y lo hizo con sencillez de ánimo, pobreza y fortaleza, promoviendo entre los fieles la vida cristiana por la participación en la Eucaristía, la dignidad de la sagrada liturgia y la integridad de la doctrina. Como desconfiaba de las tendencias progresistas se apartó conscientemente de la línea más aperturista seguida por su predecesor. Fue el primer Papa canonizado en el siglo XX por Pío XII.

También se festeja a Beato Bruno Zembol, un religioso franciscano y mártir polaco. Nace en 1905 e ingresó en la Orden de los Hermanos Menores con tan solo 17 años. Ejerció como cocinero, sacristán, organista y jardinero en diversos conventos.

Su historia, al igual que la de muchos otros durante la época, en Polonia estuvo marcada por la II Guerra Mundial, ya que pasó primero por el campo de concetración de Sachsenhausen para después marchar rumbo al de Dachau, en el que sufrió multitud de vejaciones y dónde falleció en 1942 después del deterioro de su salud. Fue beatificado en junio de 1999 por Juan Pablo II

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Bonoso de Antioquía

Santa Basa y sus tres hijos

San Agatónico y compañeros

San Maximiano de Antioquía

San Luxorio de Cerdeña

Santa Ciriaca de Roma

San Cuadrado de Útica

San Euprepio de Verona

San José Dang Dinh Viên

Beato Raimundo Peiró Victorí

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

