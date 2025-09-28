Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 28 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra San Lorenzo Ruiz, quien fue un laico de origen filipino nacido en Manila en 1600. Formado en la fe católica, prestó servicio en la Cofradía del Santo Rosario como misionero dominico. Aunque al principio China mostró tolerancia hacia el cristianismo, el 28 de febrero de 1633 el shogún Tokagawa Yemitsu, máxima autoridad militar del país, decretó la persecución y encarcelamiento de los fieles de la nueva religión, confinándolos en la prisión de Omura.

Lorenzo fue acusado de un crimen que nunca cometió. Se refugió en un navío junto a tres sacerdotes dominicos, un cura japonés y un laico afectado por la lepra. El barco fue apresado en Okinawa y todos sus ocupantes fueron sometidos a torturas hasta morir, sin renunciar a su fe, en 1637. Entre los quince compañeros mártires de San Lorenzo Ruiz había nueve japoneses, cuatro españoles, un francés y un italiano.

El papa Juan Pablo II lo beatificó en Manila en 1981 y lo canonizó en 1987.

Por otra parte, se conmemora también a San Wenceslao, patrón de Bohemia y Moravia, quien fue un príncipe checo nacido en Praga en el año 907. Como duque de Bohemia, colaboró en la cristianización de su reino, mostrando siempre nobleza y valor; llegaba incluso a preferir resolver conflictos en duelo antes que enviar a sus tropas al combate. Su abuela deseaba que, tras la muerte del rey, él asumiera el trono para preservar la fe cristiana, pero fue asesinado por su hermano en 935. Wenceslao I de Bohemia acabó siendo declarado santo por la Iglesia católica y se convirtió en un emblema del estado checo.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Lorenzo Ruiz

San Wenceslao

San Anemundo de Lyon

San Caritón de Laura

San Exuperio de Toulouse

San Fausto de Riez

San Salonio de Ginebra

San Simón de Rojas

San Zama de Bolonia

Santa Eustoquio de Belén

Santa Leoba de Maguncia

Beata Amalia Abad Casasempere

Beato Bernardino de Feltre Tomitano

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

