Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 21 de septiembre de 2025?

Hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Mateo Evangelista. Uno de los doce apóstoles escogidos por Jesús de Nazaret, era hijo de Alfeo. Antes de convertirse en su seguidor, se desempeñaba como cobrador de impuestos en Cafarnaúm. Allí fue donde Jesús lo llamó para formar parte de sus discípulos. Tradicionalmente, se le reconoce como el autor del Evangelio de Mateo, que, según se cree, fue redactado en arameo.

En las cercanías del mar de Galilea, Mateo se encontró en varias ocasiones con Jesús. En una de ellas fue testigo de cómo Cristo curaba a un paralítico. Un día escuchó una voz distinta, la de un hombre que le decía simplemente: «Sígueme». Al oírla, Mateo se levantó y lo siguió para siempre. Ese hombre era Jesús.

Durante años predicó en Judea. Formó parte de los doce apóstoles y es reconocido como el autor del primer Evangelio del Nuevo Testamento. Sus reliquias reposan en la cripta de la Catedral de Salerno, en Italia, donde cada 21 de septiembre se le celebra con una solemne procesión.

Ese mismo día también se recuerda a San Alejandro de Baccano, conocido igualmente como San Alejandro de Vía Claudia. Fue un obispo romano del siglo II que murió ejecutado por su fe y es venerado como mártir por la Iglesia. Sus restos fueron trasladados a Roma en el siglo IV, y su epitafio fue compuesto por el papa Dámaso.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

San Alejandro de Baccano

San Cadoc de Lan-Carvan

San Cástor de Apt

San Cuadrado de Grecia

San Gerulfo de Tronchiennes

San Jonás, profeta bíblico

San Lanfelino de Ettenheim

San Pámfilo de Roma

Santa Ifigenia, virgen

Santa Maura de Troyes

Beato Marcos de Mútina Scalabrini

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

