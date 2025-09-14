El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Exaltación de la Santa Cruz y Santa Salustia de Roma El Norte
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 14 de septiembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, Exaltación de la Santa Cruz y Santa Salustia de Roma

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:08

Hoy, domingo 14 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Exaltación de la Santa Cruz. Se dice que la emperatriz Elena de Costantinopla encontró la Vera Cruz, es decir, la cruz en la que murió Jesucristo, en el año 320. Junto a su hijo Constantino hizo construir un sitio para guardar la reliquia en la Basílica del Santo Sepulcro.

En el año 614, el rey Cosroes II de Persia conquistó Jerusalén y confiscó la cruz, emplazándola a los pies de su trono como símbolo de superioridad frente al cristianismo. Sin embargo, tras ser derrotado por el emperador Heraclio, la cruz fue llevada de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre del año 628. Desde entonces, esta fecha sirve como celebración en el calendario litúrgico de exaltación de la Vera Cruz.

Asimismo, se recuerda a Santa Salustia de Roma es venerada como mártir de los primeros siglos del cristianismo (en torno a los siglos III y IV), bajo las persecuciones romanas. Fue casada con San Cereal y convertida al cristianismo por el papa Cornelio.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

  • Santa Notburga de Eben

  • San Alberto de Castro Gualteri

  • San Cipriano de Cartago

  • Beato Claudop Laplace

  • San Gabriel Taurino Dufresse

  • San Materno de Colonia

  • San Pedro de Bellevaux

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  6. 6

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal
  7. 7 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  8. 8

    «El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»
  9. 9

    Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados
  10. 10

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 14 de septiembre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 14 de septiembre de 2025?