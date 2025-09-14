Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 14 de septiembre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:08 Comenta Compartir

Hoy, domingo 14 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Exaltación de la Santa Cruz. Se dice que la emperatriz Elena de Costantinopla encontró la Vera Cruz, es decir, la cruz en la que murió Jesucristo, en el año 320. Junto a su hijo Constantino hizo construir un sitio para guardar la reliquia en la Basílica del Santo Sepulcro.

En el año 614, el rey Cosroes II de Persia conquistó Jerusalén y confiscó la cruz, emplazándola a los pies de su trono como símbolo de superioridad frente al cristianismo. Sin embargo, tras ser derrotado por el emperador Heraclio, la cruz fue llevada de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre del año 628. Desde entonces, esta fecha sirve como celebración en el calendario litúrgico de exaltación de la Vera Cruz.

Asimismo, se recuerda a Santa Salustia de Roma es venerada como mártir de los primeros siglos del cristianismo (en torno a los siglos III y IV), bajo las persecuciones romanas. Fue casada con San Cereal y convertida al cristianismo por el papa Cornelio.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Notburga de Eben

San Alberto de Castro Gualteri

San Cipriano de Cartago

Beato Claudop Laplace

San Gabriel Taurino Dufresse

San Materno de Colonia

San Pedro de Bellevaux

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

