Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 7 de septiembre de 2025?

Hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Regina de Autun. También conocida como Santa Regina de Alesia, perdió a su madre al nacer y fue criada por una nodriza, quien la instruyó en la fe cristiana. Decidió consagrar su virginidad a Cristo, rechazando una propuesta de matrimonio de un noble. Debido a su firmeza, fue encarcelada y torturada hasta la muerte.

También se conmemora San Alpino de Chalons. Nacido en el castillo de Baye, acompañó a San Lupo, obispo de Troyes y a San Germán de Auxerre en misión a Inglaterra. Fue convertido en un 'defensor civitatis'.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 7 septiembre de 2025:

Santos de hoy

Santa Carísima de Albi

San Clodoaldo

San Esteban de Chatillón

San Evorcio

San Gauzlino de Toul

San Grato de Aosta

Beata Eugenia Picco

Beata Juana Soderini

Beato Juan Bautista Mazzucconi

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

