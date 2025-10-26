El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 26 de octubre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Evaristo

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:41

Hoy, domingo 26 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Evaristo. De origen judío, nació en tierras griegas hacia el año 60. Sin embargo, su nombre no quedó registrado en el Canon Romano.

La vida de San Evaristo quedó recogida en el 'Liber pontificalis', aunque no consta mucha información sobre él. Se conoce que fue enterrado en la colina vaticana, cerca de la tumba de San Pedro.

Fue el cuarto Papa tras San Pedro; y su pontificado duró nueve años y diez meses. Además, fue quien sumó el término 'Santa' a la Iglesia Católica. Con anterioridad, fue el relevo del Papa Anacleto quien, a su vez, sucedió a Clemente.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 26 de octubre de 2025:

Santos de hoy

  • San Amando de Argentorato

  • San Aptonio de Anguleme

  • San Beano de Mortlach

  • San Ceda de Lastingham

  • San Eata de Hexham

  • San Felicisimo de Cartago

  • San Fulco de Pavía

  • Santa Gibitruda vírgen

  • San Luciano de Bitinia

  • San Marciano de Nicomedia

  • San Rogaciano de Cartago

  • San Rústico de Narbona

  • San Sigebaldo de Metz

  • San Witta de Bürberg

  • Beato Buenaventura de Potenza

  • Beato Damián Furcheri

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

