Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 19 de octubre de 2025?

Hoy, domingo 19 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Pablo de la Cruz, sacerdote que desde joven se distinguió por su vida de penitencia, su fervor apasionado y su profunda caridad hacia Cristo crucificado, a quien reconocía en los pobres y en los enfermos. Fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de la Cruz y de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Impulsado por su anhelo de perfección, dejó los negocios familiares —su padre era comerciante y él colaboraba con él—, renunció a todos sus bienes y pasó un tiempo como ermitaño, dedicándose a la oración y a la penitencia para preparar la futura Congregación de los Pasionistas. Una vez ordenado sacerdote, se entregó con creciente dedicación al bien espiritual de las almas, atendiendo especialmente a los pobres y enfermos.

Asimismo, se recuerda a San Pedro de Alcántara, sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores, quien, dotado del don de consejo y de una vida austera y penitente, promovió la reforma de la disciplina regular en los conventos de la Orden en España. Fue además consejero de Santa Teresa de Jesús en su labor reformadora de la Orden de los Carmelitas.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 19 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Lucas

San Amable de Riom

San Asclepíades de Antioquía

San Monón de Nassogne

Beato Fidel Fuidio Rodríguez

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

