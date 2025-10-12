Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 12 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 09:28 Comenta Compartir

Hoy, domingo 12 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a Nuestra Señora del Pilar.

La Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad, de Zaragoza, de la comunidad de Aragón, de la Guardia Civil y del cuerpo de Correos. Su festividad se celebra el 12 de octubre, fecha que coincide con la Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad, conmemoración del Descubrimiento de América en 1492, y también con las Fiestas del Pilar que tienen lugar en Zaragoza.

Según la tradición, recogida en escritos del siglo IX, el Apóstol Santiago evangelizó Hispania (territorio que comprende España y Portugal) alrededor del año 40. Desanimado por los escasos resultados de su misión, la Virgen María se le apareció en Caesaraugusta (actual Zaragoza) «en carne mortal» para infundirle ánimo y fortalecer su fe.

Como prueba de su aparición, la Virgen dejó una columna de jaspe, origen del nombre de esta advocación mariana: El Pilar. En ese mismo lugar se inició la construcción de un templo que con el tiempo se convertiría en la actual Basílica del Pilar. Su edificación comenzó en 1293 y la última reforma se realizó en 1961. Este santuario es considerado uno de los doce tesoros de España y forma parte de la ruta mariana junto con los santuarios de Torreciudad, Montserrat, Meritxell y Lourdes.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 12 de octubre de 2025:

Santos de hoy

La Virgen del Pilar

San Wilfredo de York

San Félix IV papa

San Hedisto de Roma

San Maximiliano de Lorch

San Rotobaldo de Pavía

San Serafín de Monte Granario de Nicola

Santa Domnina de Anazarbe

Beato José González Huguet

Beato Pacífico Salcedo Puchades

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

