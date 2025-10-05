Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 5 de octubre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 5 de octubre 2025, 09:02 Comenta Compartir

Hoy, domingo 5 de octubre de 2025, el santoral cristiano celebra a San Froilán de León.

San Froilán de León decidió dejar su hogar para consagrar su vida a la predicación en distintas zonas de Galicia y León. Durante uno de sus viajes, un lobo atacó y se comió al burro que le servía de compañía. A partir de entonces, el propio lobo se volvió dócil y comenzó a acompañar al santo en sus recorridos como si fuera un animal domesticado. San Froilán llevó el mensaje cristiano a las regiones liberadas del dominio musulmán, fomentando la vida monástica y destacándose por su generosidad hacia los más necesitados.

Asimismo, se celebra la memoria de San Atilano de Zamora, quien compartió con San Froilán la labor evangelizadora en territorios hispánicos que habían sido arrasados y saqueados por los musulmanes. Atilano fundó el Monasterio de Moreruela, en Tábara, una zona recuperada por los cristianos, y allí estableció varios cenobios, promoviendo la vida religiosa comunitaria.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 5 de octubre de 2025:

Santos de hoy

San Froilán de León

San Tranquilino Ubiarco Robles

Santa María Faustina Kowalska

San Atilano de Zamora

Santa Caritina de Corico

Santa Flora de Beaulieu

San Jerónimo de Nevers

Santa Mamlaca

San Meinulfo de Paderborn

Beata Ana Schäffer

San Apolinar de Valence

Beato Bartolomé Longo

Beato Francisco Javier Seelos

Beato Mariano Skrzypczak

Beato Mateo Carreri

Beato Raimundo delle Vigne o de Capua

Beato Santos de Cora

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

