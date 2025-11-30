El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 30 de noviembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Andrés Apóstol y San Cutberto Mayne

Domingo, 30 de noviembre 2025

Hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a San Andrés Apóstol. Natural de Betsaida, era hermano de Pedro y, como él, se dedicaba a la pesca. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien el Señor Jesús llamó junto al Jordán; lo siguió y llevó consigo a su hermano. Según la tradición, tras la fiesta de Pentecostés difundió el Evangelio en Acaya y sufrió la crucifixión en Patras. La Iglesia de Constantinopla lo honra como su muy ilustre patrono (s. I).

También se recuerda a san Cutberto Mayne. En San Esteban Fano, en Inglaterra, vivió este presbítero y mártir que, convertido a la fe católica y ordenado sacerdote, desempeñó su ministerio en Cornualles hasta que, durante el reinado de Isabel I, fue condenado a muerte por publicar unas Cartas Apostólicas. Fue el primer alumno del Colegio de los Ingleses de Kilmaeduagh en ser martirizado.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

  • San Constancio

  • San Euprepes

  • San Gálgano Guidotti

  • San Josberto monje

  • San José Marchand

  • Santa Justina vírgen y mártir

  • Santa Maura vírgen y mártir

  • San Mirocleto

  • San Tadeo Liu Ruiting

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Te puede interesar

