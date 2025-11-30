Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 30 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:37 Comenta Compartir

Hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, el santoral cristiano recuerda a San Andrés Apóstol. Natural de Betsaida, era hermano de Pedro y, como él, se dedicaba a la pesca. Fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista a quien el Señor Jesús llamó junto al Jordán; lo siguió y llevó consigo a su hermano. Según la tradición, tras la fiesta de Pentecostés difundió el Evangelio en Acaya y sufrió la crucifixión en Patras. La Iglesia de Constantinopla lo honra como su muy ilustre patrono (s. I).

También se recuerda a san Cutberto Mayne. En San Esteban Fano, en Inglaterra, vivió este presbítero y mártir que, convertido a la fe católica y ordenado sacerdote, desempeñó su ministerio en Cornualles hasta que, durante el reinado de Isabel I, fue condenado a muerte por publicar unas Cartas Apostólicas. Fue el primer alumno del Colegio de los Ingleses de Kilmaeduagh en ser martirizado.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Constancio

San Euprepes

San Gálgano Guidotti

San Josberto monje

San José Marchand

Santa Justina vírgen y mártir

Santa Maura vírgen y mártir

San Mirocleto

San Tadeo Liu Ruiting

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

