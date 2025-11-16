Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 16 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Hoy, domingo 16 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra a Santa Margarita de Escocia.Nació en Hungría en 1046 y fue reina consorte de Escocia tras casarse con el rey Malcolm III. Mujer de profunda piedad y sabiduría, reformó las costumbres de la corte y promovió la vida cristiana entre su pueblo. Fundó iglesias, monasterios y hospitales, y se distinguió por su caridad con los pobres y los peregrinos. Fue también una madre ejemplar, educando a sus hijos en la fe y en el servicio al prójimo. Murió en 1093, pocos días después de la muerte de su esposo y su hijo, y fue canonizada en 1250 por Inocencio IV. Es venerada como modelo de reinas cristianas y patrona de Escocia.

También se conmemora a Santa Gertrudis Magna. Nacida en 1256 en Eisleben (Alemania) e ingresó de niña en el monasterio benedictino de Helfta, donde recibió una sólida formación espiritual e intelectual. Desde joven experimentó visiones místicas centradas en el amor y la misericordia del Corazón de Jesús, convirtiéndose en una de las grandes místicas medievales.

Su obra más conocida, El Heraldo del Amor Divino, refleja su profunda unión con Cristo y su influencia en la espiritualidad del Sagrado Corazón. Fue maestra de oración, humildad y contemplación. Murió en 1302 y su culto se extendió por toda Europa. Es considerada patrona de los teólogos místicos y de quienes buscan crecer en la vida interior y también ostenta el patronato de la ciudad mexicana de Puebla.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

Nuestra Señora de Ostra Brama

Santos Agustín y Felicidad de Capua

San Edmundo Rich

San Euquerio de Lyon

San Fidencio de Pasua

Santa Inés de Asís

Santos Leocadio y Lusor de Dol

San Otmaro de San Galo

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

