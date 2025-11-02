Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 2 de noviembre de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:36 Comenta Compartir

Hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, el santoral cristiano celebra la festividad de Fieles Difuntos. Durante esta jornada, la Iglesia Católica recuerda mediante la oración a todos aquellos que faltan, ya que dejaron la vida terrenal.

Se cree que este grupo de fallecidos se encuentra en el Purgatorio, al morir con culpa de pecados menores en sus almas, y se busca que con la oración puedan llegar a Dios.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025:

Santos de hoy

San Acindino y compañeros

San Agauno abad

San Ambrosio de Agauno

San Carterio de Sebaste y compañeros

San Ernino anacoreta

San Jorge de Viennes

San Justo de Trieste

San Malaquías de Armagh

San Marciano de Calcedonia

San Victorino de Pettau

Santa Daría Bochana

Santas Margarita de Lorena y Winefrida de Holywell

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

