El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Representaciones de San Ambrosio de Milán y San Carlos Garnier E. N.
Onomástica

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 7 de diciembre de 2025?

Hoy se celebra, entre otros, San Ambrosio y San Carlos Garnier

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:42

Comenta

Hoy, domingo 7 de diciembre, el santoral cristiano celebra San Ambrosio de Milán. Considerado uno de los grandes Padres de la Iglesia del siglo IV, pasó de gobernador romano a obispo casi por aclamación popular, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del cristianismo naciente. Orador brillante y defensor firme de la ortodoxia, fue guía espiritual de San Agustín y artífice de una profunda renovación litúrgica y doctrinal. Su firmeza frente al poder imperial marcó un precedente histórico en las relaciones entre Iglesia y Estado hasta su muerte en el 397.

También se conmemora a San Carlos Garnier, jesuita francés del siglo XVII que desarrolló su misión en la región de la Nueva Francia (en los actuales territorios de Ontario y Québec) entre los pueblos hurones y petunes.

Formado en la espiritualidad ignaciana, vivió integrado en sus aldeas, aprendiendo su lengua y compartiendo su vida cotidiana marcada por enfermedades, inestabilidad política y continuos ataques iroqueses. Su paciencia, mansedumbre y entrega le ganaron el aprecio de las comunidades a las que servía. Murió en 1649 durante una incursión iroquesa, venerado como mártir por su dedicación absoluta a la misión evangelizadora.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 7 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

  • San Antenodoro de Siria

  • San Antonio de Siya

  • Santa Fara de Eboricacum

  • San Juan Silencioso

  • Santa María Josefa Rossello

  • San Martín Cid

  • San Sabino de Spoleto

  • San Urbano de Teano

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  6. 6

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  7. 7

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  8. 8 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 7 de diciembre de 2025?

Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 7 de diciembre de 2025?