Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 7 de diciembre de 2025?

Hoy, domingo 7 de diciembre, el santoral cristiano celebra San Ambrosio de Milán. Considerado uno de los grandes Padres de la Iglesia del siglo IV, pasó de gobernador romano a obispo casi por aclamación popular, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del cristianismo naciente. Orador brillante y defensor firme de la ortodoxia, fue guía espiritual de San Agustín y artífice de una profunda renovación litúrgica y doctrinal. Su firmeza frente al poder imperial marcó un precedente histórico en las relaciones entre Iglesia y Estado hasta su muerte en el 397.

También se conmemora a San Carlos Garnier, jesuita francés del siglo XVII que desarrolló su misión en la región de la Nueva Francia (en los actuales territorios de Ontario y Québec) entre los pueblos hurones y petunes.

Formado en la espiritualidad ignaciana, vivió integrado en sus aldeas, aprendiendo su lengua y compartiendo su vida cotidiana marcada por enfermedades, inestabilidad política y continuos ataques iroqueses. Su paciencia, mansedumbre y entrega le ganaron el aprecio de las comunidades a las que servía. Murió en 1649 durante una incursión iroquesa, venerado como mártir por su dedicación absoluta a la misión evangelizadora.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, domingo 7 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

San Antenodoro de Siria

San Antonio de Siya

Santa Fara de Eboricacum

San Juan Silencioso

Santa María Josefa Rossello

San Martín Cid

San Sabino de Spoleto

San Urbano de Teano

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

