Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 31 de agosto de 2025?

Hoy, domingo 31 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Ramón Nonato, religioso mercedario y santo que nació en un pueblo de la antigua Corona de Aragón. Nació en una familia noble y fue apodado 'non natus' porque su madre murió en el pacto antes de que este viese la luz. Es por este hecho por el que Ramón es el patrón de las embarazas, las parturientas y del personal sanitario que las atiende.

Se hizo miembro de la orden de los Mercenarios y fue ordenado sacerdote en 1222. Viajó al norte de África y pagó el rescate de varios prisioneros aunque se quedó como rehén a cambio de la liberación de otro cristiano. Estando cautivo, los carceleros musulmanes lo martirizaron perforando sus labios con hierro candente para acabar colocándole un cerrojo en su boca para impedir que predicase. Fue rescatado por miembros de su orden y regresó a España.

Fue nombrado cardenal por el papa Gregorio XI pero falleció de camino a Roma. Fue canonizado por el papa Alejandro VII en 1657 y se le atribuyen numerosos milagros antes y después de su muerte.

También se conmemora San Paulino de Tréveris, un destacado obispo y mártir del siglo IV que, durante el Sínodo de Arlés, que había sido convocado por el emperador arriando Constancio, se negó a condenar a San Atanasio y a defender la fe ortodoxa contra el arrianismo. Debido a esto fue desterrado a Frigia, donde acabó muriendo como mártir tras casi cinco años de sufrimiento. Es recordado por su valentía y dedicación a la verdad cristiana.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

San Aidano de Lindisfarne

San Aristídes de Atenas

Beato Andrés Dotti

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

