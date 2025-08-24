Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 24 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 24 de agosto 2025, 09:34 Comenta Compartir

Hoy, domingo 24 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra San Bartolomé apóstol. Es considerado como uno de los tres evangelios sinópticos. En Caná de Galilea, conoció a Cristo por mediación de Felipe en las cercanías del Jordán. Allí, el Señor le pidió que le siguiera y le incorporó como uno de los doce apóstoles. En los siguientes años se dedicó a predicar el evangelio en la India. Se le ordenó que renunciara a su Dios, ante su negativa murió desollado y decapitado.

También se festeja San Audeno de Rouen, un obispo que nació en Soissons (Francia) en torno al siglo VII. Perteneciente a una familia noble recibió una educación basada en la fe. Sirvió en la corte del rey Dagoberto I como funcionario, aunque pronto orientó su vida hacia la Iglesia. Fundó varios monasterios y en el 641 fue consagrado como obispo de Rouen, ministerio que ejerció durante más de 40 años.

Destacó por su ansia de reformar el clero, la promoción de la vida monástica y la defensa de los pobres. Fue un gran pacificador en tiempos difíciles.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Beato Andrés Fardeau

Santa Emilia de Vialar

San Jorge Limniota

Santa Juana Antida Thouret

San Tación de Claudiópolis

Beato Maximiano Binkiewizc

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

