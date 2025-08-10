Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy domingo 10 de agosto de 2025?

El Norte Valladolid Domingo, 10 de agosto 2025, 09:32 Comenta Compartir

Hoy, domingo 10 de agosto de 2025, el santoral cristiano celebra a San Lorenzo, uno de los siete diáconos regionarios de Roma, es decir, uno de los siete hombres de confianza del Papa. Nació en Huesca y fue nombrado diácono cuando Sixto fue nombrado papa en 257, es por este motivo por el que Lorenzo es oficialmente el santo patrono de los Diáconos. Su labor era la de administrar los bienes de la Iglesia y cuidar de los pobres. Por la primera de sus actividades es considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la Iglesia, y también es el patrón de los bibliotecarios.

El emperador Valeriano proclamó un mandato de persecución mediante el cual el culto cristiano y las reuniones en los cementerios quedan prohibidas. Muchos obispos y sacerdotes fueron condenados a morir y los cristianos pertenecientes a la nobleza o al senado fueron privados de sus bienes y enviados al exilio.

San Lorenzo fue víctima de una de estas persecuciones y cuenta la leyenda que de camino al martirio se encontró con el papa Sixto y este le preguntó: «¿A dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿ A donde te apresuras, santo padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar de sacrificios sin tu sirviente, ¿y ahora deseas hacerlo sin mí?». Ante estas palabras el papa profetizó: «En tres días tú me seguirás». Este mito también cuenta que entre los tesoros que la Iglesia le confió a Lorenzo se encontraba el Santo Grial y que consiguió enviarlo a Huesca.

También se celebra Santa Asteria de Bérgamo, ciudadana romana hija del noble Lupo, duque de Bérgamo. La tradición narra que su hermana Grata y ella fueron las encargadas de dar sepultura al mártir Alejandro de Bérgamo, a quien la primera halló por un milagro relacionado con sus restos. Como el resto de cristianos, sufrió la persecución religiosa ordenada por Diocleciano, su hermana fue asesinada y Asteria le dio sepultura. En el año 307 fue martirizada por haber dado sepultura a su hermana y a Alejandro.

Además, como sucede día tras día, también se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral.

Santos de hoy

Beato Arcángel de Calatafino Piacentini

San Blano de Dumblan

Beato Agustín Ota

Beato Juan Martorell Soria

Beato José Toledo Pellicer

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

