El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Archivo

Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA

La medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, además de la creación del Grado III+ con atención 24 horas para pacietnes con esta y otras enfermedades complejas

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 08:53

Comenta

El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el sistema de depedencia y atender a los pacientes con ELA. Así ... lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X. El presidente del Ejecutivo ha informado también de que creará el Grado III+ con atención 24 horas para pacientes de ELA y otro tipo de enfermedades complejas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  8. 8 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  9. 9

    Condenados los okupas de Domingo Martínez a una multa de 900 euros y a dejar la casa
  10. 10

    José Manuel aparca su camión después de 50 años y millones de kilómetros por España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA

Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA