Sanidad alerta de unas palomitas de maíz con intolerancias no declaradas Cuenco de palomitas. / Fotolia Se trata de dos productos de la marca 'The Big Night in' procedentes del Reino Unido y distribuidos en Alicante

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha advertido a los alérgicos e intolerantes a la lactosa de la presencia de leche en unas palomitas de maíz procedentes del Reino Unido, y distribuidas en Alicante, sin que figure en su etiquetado.

Por ello, la Aecosan, según informa en su página web y recoge EFE, ha emitido una alerta alimentaria sobre dos productos de la marca comercial 'The Big Night in', etiquetados como 'Sweet and Salted popcorn' y 'Cinema Sweet Popcorn', ambos con fecha de consumo preferente entre el 23 de agosto de 2019 y el 23 de febrero 2020.

Como medida de precaución, el Ministerio de Sanidad ha recomendado a los consumidores alérgicos o intolerantes a la leche o sus componentes que tengan este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Sanidad, que ha asegurado que su ingesta no supone ningún riesgo para el resto de consumidores, ha tenido conocimiento de esta alerta a través del RASFF (Red de Alerta Alimentaria Europea) y ha informado de ella a las autoridades competentes de las comunidades autónomas.