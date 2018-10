La piscina de Toledo donde una niña se contagió de la ameba comecerebros sigue cerrada La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha autorizará la reapertura cuando tenga total seguridad de que el organismo ha desaparecido J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Domingo, 14 octubre 2018, 12:57

La piscina pública cubierta «Siglo XXI» de Torrijos (Toledo) seguirá cerrada al público hasta que la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha confirme al cien por cien que la ameba comecerebros (Naegleria fowleri) detectada en sus aguas el pasado mes de mayo ha desaparecido.

Este organismo microscópico que se desarrolla en aguas templadas se introduce en el ser humano a través de las fosas nasales y destruye el tejido cerebral de la víctima al provocar una meningitis amebianA primaria que resulta mortal en más del 90 por ciento de los casos. Milagrosamente, una niña de 10 años de Torrijos se contagió del parásito en mayo y logró salvar la vida, siendo así el primer caso en España en el que una víctima de este protozoo se recupera.

Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, el director general de Salud Pública, Manuel Tordera, ha explicado que la piscina se vació y se cambiaron sus filtros al detectarse la ameba comecerebros. <<Hemos vuelto a extraer muestras para analizarlas y hasta que no tengamos la total seguridad de que no hay amebas en la piscina infantil y en la de adultos no daremos el certificado sanitario para reabrir la piscina>>, ha indicado.

Por su parte, Anastasio Arevalillo, alcalde de Torrijos, municipio de 13.300 habitantes, confía en obtener pronto ese certificado para abrir al público una piscina cubierta que en años pasados inauguraba la temporada el 1 de octubre. <<Este pasado verano hemos invertido cerca de 100.000 euros en reparar los rebosaderos, cambiar la lechada y los sumideros de succión y en limpiar la red y desinfectar toda la piscina>>, ha declarado el alcalde, para quien <<la piscina está en perfecto estado para empezar el nado y poder utilizarla aunque necesitamos el informe de la Consejería de Sanidad>>.