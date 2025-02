Casi dos millones de niños no tienen un pediatra especialista en su centro de salud

Álvaro Soto Madrid Jueves, 20 de febrero 2025, 13:57 Comenta Compartir

Más de 1,9 millones de niños y niñas en España no tienen un especialista en pediatría en atención primaria, 360.000 más que en 2018, y ninguna comunidad autónoma puede garantizar el derecho de todos sus menores a recibir este servicio sanitario, según denuncia la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que celebra su congreso en un momento en que la falta de pediatras en los centros de salud se ha hecho crónica.

La atención primaria necesitaría de 2.130 nuevos profesionales de esta especialidad, un 32% más que los actuales 6.178 actuales, para cubrir las plazas ocupadas por médicos no especialistas en pediatría, las bajas no cubiertas y las reducciones de jornada no cubiertas. En cambio, estos profesionales han visto cómo aumentaba a un ritmo muy rápido el número de pediatras en los hospitales. «Las administraciones han dejado que la situación en los centros de salud empeore y han volcado todos sus recursos en la atención hospitalaria. No les preocupa la pediatría en la atención primaria», ha lamentado el presidente de la AEPap, Pedro Gorrotxategi.

De esta forma, la falta de personal obliga a los pediatras en atención primaria a manejar cupos muy por encima de los mil niños recomendados. «La mitad de los pediatras en autonomías como Madrid, Cataluña y Baleares atiende a más de mil niños y no hay ninguna comunidad en la que todos sus pediatras atiendan a menos que esta cifra de menores», ha apuntado Gorrotxategi.

Los especialistas han detectado un desplazamiento de los recursos de pediatría hacia los hospitales, lo que ha provocado que, a su juicio, el número de pediatras en este tipo de centros esté «inflado». «En los hospitales, con menos personal se podría hacer lo mismo que se hace ahora», ha señalado Gorrotxategi, que entre otras medidas, ha pedido a la administración que permita que los pediatras residentes puedan formarse en los centros de salud, ya que ahora lo hacen en los hospitales.

La pediatría en atención primaria en España ha sido, paradójicamente, un ejemplo para otros países, ha destacado Eva Ximénez, vocal de Castilla-La Mancha en la AEPap. «Países como Reino Unido nos veían como un ejemplo, pero ahora estamos viendo que la atención hospitalaria a los niños nos está fagotizando», ha enfatizado. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en los últimos 14 años las plazas hospitalarias para pediatras han aumentado el 36%, el triple que en atención primaria.

Además, el aumento no ha sido igual en todas las comunidades autónomas: las que más plazas hospitalarias han creado (más del 35%) han sido Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cantabria y Canarias, que son, de acuerdo a los informes del Ministerio de Sanidad, las que tienen un mayor exceso de pacientes por pediatra.