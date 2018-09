Dos de cada adolescentes europeas tienen relaciones sexuales sin protección Preservativos con el lema «¡No sin él!». / Archivo En el caso de los chicos, la estadística se sitúa en uno de cada tres | La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un informe que revela que los resultados de salud entre los jóvenes son «insuficientes» EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 19 septiembre 2018, 14:24

Dos de cada cinco chicas en Europa y uno de cada tres chicos tiene relaciones sexuales sin protección, de acuerdo con los resultados del informe 'Situación de la salud de niños y adolescentes en Europa', realizado por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este análisis se centra en varias áreas clave donde los resultados de salud son «insuficientes», como la salud mental, el sobrepeso y varios comportamientos de riesgo, y proporciona información sobre las formas en que los países pueden mejorar la situación de sus niños y adolescentes.

De esta forma, el informe muestra, por ejemplo, que la salud mental sigue siendo un tema desatendido en Europa. Solo una cuarta parte de los países está recopilando datos sobre la cantidad de niños tratados por un profesional de salud mental, entre ellos España, pero no lo hacen Francia o Reino Unido. La OMS considera este dato especialmente relevante, pues el informe revela que tres cuartas partes de todos los trastornos psiquiátricos comienzan antes de los 18 años.

Según la encuesta, los niveles de satisfacción con la vida de los niños disminuyen entre las edades de 11 y 15. Las claras diferencias de género se observan a los 15 años, donde las niñas informan una menor satisfacción con la vida que los niños.

Así, los datos de la base de datos europea de mortalidad de la OMS muestran que el número de suicidios infantiles por millón de población infantil en la Región Europea de la OMS varía de 0,6 en Grecia a 20,4 en Kirguistán. La mediana de suicidios infantiles es de dos por millón de niños.

Obesidad y alimentos no saludables

Por otra parte, el análisis de la OMS indica que la mitad de los países no regulan la comercialización de alimentos para los niños, a pesar de que las tasas de obesidad infantil son «altas» en toda Europa y las tasas de actividad física son «bajas». Además, casi la mitad de los países no cuentan con una política que restrinja la disponibilidad de alimentos no saludables en la escuela.

En promedio, el 34% de los niños europeos informaron haber estado borracho alguna vez, con unos datos que van del 1% en Islandia al 62% en Lituania. El 13% de las chicas y el 18% de los chicos de 15 años dijeron que bebían alcohol al menos una vez a la semana. Los datos son similares en cuanto al hábito tabáquico: el 12% de las chicas fuma al menos una vez a la semana, por el 13 % de los chicos. También son parecidos en cuanto al cannabis: 12% entre ellas y 17% de chicos.

Un tercio de los países europeos no ofrece acceso legal a la anticoncepción sin el consentimiento de los padres para menores de 18 años. El uso del condón es constante en todos los países europeos, pero las tasas de relaciones sexuales sin protección son del 20-30%, lo que es «preocupante» para la OMS.

«Esto podría indicar deficiencias en la educación sexual o en el acceso a los condones para algunos adolescentes. La educación sexual integral y las políticas para garantizar que los adolescentes puedan obtener información, asesoramiento y servicios sobre anticoncepción, incluidas las leyes y el acceso a los condones, pueden desempeñar un papel importante en la disminución de la tasa de relaciones sexuales sin protección», explica el informe.

OMS Europa desarrolló en 2014 la estrategia europea de salud de la infancia y la adolescencia 2015-2020. Su seguimiento se controla a través de una encuesta enviada a los ministerios de Sanidad de toda Europa.