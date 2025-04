Cómo saber si mis contraseñas se han filtrado en Internet

El Norte Valladolid Martes, 8 de abril 2025, 17:18 Comenta Compartir

Imagina que quieres comprobar si tus contraseñas se han filtrado en Internet. Para evitar que los cibercriminales entren en tus cuentas y se hagan con tu información personal es recomendable comprobar periódicamente si alguna de tus cuentas ha sido filtrada.

Se hara principalmente revisando cada uno de tus correos electrónicos para comprobar si se ha incluido en algunas de las bases de datos que han sido traspasadas a la red. De esta manera, no sólo se pone a salvo la cuenta que se ha filtrado en sí para que nadie te la robe, sino también para el resto de cuentas en el que repitas tu correo o contraseña. En caso de que tu contraseña se filtre cabe destacar que deberás cambiarla en todos los servicios donde uses la misma clave, ya que los cibercriminales posiblemente intenten usarla en varios sitios por si has cometido el error de repetirla.

La importancia de comprobar

Repetir la misma contraseña en varias webs suele ser el error más común. Eso hace que si alguna filtración expone una contraseña para una web, no solo esté en peligro tu perfil en esta página, sino todos esos en los que uses el mismo correo o nombre de usuario y contraseña.

Si se ha filtrado tu credencial de un servicio cualquiera, con contraseña, nombre de usuario y correo electrónico, cualquier ciberdelincuente podría probar este mismo correo y/o contraseña en otras páginas, solo por si acaso has cometido ese grave error de seguridad.

Para comprobar si la cuenta de alguna de las páginas en las que estás registrado ha sido filtrada sólo tienes que entrar en haveibeenpwned.com. Se trata de un portal que recopila las bases de datos que se filtran en la red, y que acumula más de tres billones cuentas filtradas.

El funcionamiento de esta web se rige a través del buscador. Lo primero que aparece al entrar a la página es un cuadro de texto. En él tienes que escribir el correo que quieres comprobar, y la página te dirá si hay alguna cuenta vinculada a él que haya sido expuesta.

Ante todo, cambiar contraseñas

Si cuando escribes un correo electrónico se te pone la pantalla debajo del buscador en verde significa que tu correo no ha aparecido en ninguna de las filtraciones masivas que ha recogido la web, y que por lo tanto no estás inmediatamente expuesto a que te roben la cuenta.

Pero si lo que aparece es el color rojo estarás en problemas porque tu contraseña se ha filtrado. Esto quiere decir que el correo electrónico que has escrito, aparece en algunas de las filtraciones que ha ido registrando esta web. De todas formas, es importante que cambies la contraseña incluso de las páginas que no utilizas y salgan en la lista.