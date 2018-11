El Ronaldo-Delibes de la Santa Espina arrasa en Twitter Ronaldo en el Estadio José Zorrilla. / G. Villamil El dueño del Real Valladolid subió una foto junto a su pareja Celina Locks, pasando un día lluvioso en la localidad vallisoletana EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 16:13

«Ronaldo se está convirtiendo en Delibes. Un castellano más» Este es uno de los mensajes que se han podido leer en Twitter desde que Ronaldo, propietario del Real Valladolid subiera una foto a Instagram en la que se le puede ver junto a su pareja, Celina Locks, en la calle durante un día lluvioso en La Santa Espina.

El exfubolista ha causado sensación entre los tuiteros que no esperan tan mimetización del astro brasileño con el ambiente. «Ver a Ronaldo Nazario convertirse poco a poco en Delibes es algo que no me esperaba», ha escrito otro usuario.

He aquí alguno de los comentarios de los tuiteros:

Ronaldo se está convirtiendo en Delibes. Un castellano más. pic.twitter.com/NUXqdFMPpa — Memes Alkarreños (@alkarrenos) 11 de noviembre de 2018