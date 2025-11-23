El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrera de acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. Damián Arienza

Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas

Las víctimas entraron en el relevo de las tres de la tarde, avanzaron 1,7 kilómetros antes de posicionarse en la rampla y explotar la capa Ancha Primera, con un sistema de avance que provoca hundimientos controlados

Ramón Muñiz y Soraya Pérez

Gijón | Vega de Rengos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

En la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), en la que el viernes murieron en accidente Óscar Díaz (cangués de 32 años) y ... Anilson Soares (caboverdiano afincado en Villablino, de 42 años) hay de normal más de 73 trabajadores, repartidos en tres turnos que cubren todo el día. Juntos vienen logrando un ritmo de producción de entre 150 y 200 toneladas diarias de antracita de bajos volátiles, material que luego Tyc Narcea exporta a una instalación siderúrgica de otro país, para calibrar cuánto reduce las emisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  6. 6

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  7. 7

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  8. 8

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  10. 10

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas

Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas