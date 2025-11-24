«En realidad, no hay nadie que no se beneficie de saber comunicar mejor»

El Norte Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogerá mañana martes, 25 de noviembre a las 10:00 horas, la masterclass 'Comunicación y Ciencias del Comportamiento', un evento dirigido a profesionales, estudiantes y cualquier persona interesada en comprender mejor cómo nos comunicamos. Organizada por el Norte de Castilla y la propia UEMC, estará impartida por Juan Manuel García 'Pincho', experto en comunicación no consciente.

Este evento pretende acercar al público las claves del lenguaje corporal, los procesos cerebrales que influyen en la toma de decisiones y las técnicas que permiten mejorar la conexión interpersonal. Un ámbito que, tal y como ha señalado el propio ponente, «continúa siendo hoy, desconocido para gran parte de la población, pese a su enorme impacto en la vida cotidiana y profesional».

En este sentido, Juan Manuel García expresa que su objetivo con este evento es que los asistentes comprendan «la importancia que tiene la comunicación no consciente y cómo a través de técnicas orales o verbales y técnicas de comunicación no verbal o lenguaje corporal podemos llegar a influir en los demás, además de una manera muy limpia y positiva».

El experto, que lleva más de una década impartiendo formaciones en este ámbito, sostiene que la comunicación va mucho más allá que las palabras. Por eso resulta fundamental conocer cómo funciona el cerebro y cómo reaccionan las personas ante determinados estímulos, movimientos, entornos y estructuras de discurso. «Vamos a tratar cómo podemos razonar sobre el conocimiento que tenemos del funcionamiento del cerebro, precisamente para poder llegar directos a este y poder influir en la toma de decisiones».

En un mundo saturado de mensajes, estímulos y pantallas, García considera «imprescindible» que la ciudadanía entienda los mecanismos que intervienen en la comunicación. «Sin ninguna duda, este tipo de formación cubre un vacío, porque la mayor parte de las personas que hablan y comunican lo hacen para sí mismas, y no se ponen en el papel de los demás».

Para el ponente, uno de los errores «más frecuentes» consiste en evaluar las emociones ajenas desde los propios miedos, valores o inseguridades, sin tener en cuenta que «cada persona procesa la información de una manera distinta». Por ello, insiste en la «necesidad» de acudir a patrones universales: «Cuando no conocemos a la otra persona nos tenemos que ir a lo genérico y universal, que es el funcionamiento del cerebro, pero tampoco se suele hacer».

En la masterclass, los asistentes aprenderán, por ejemplo, qué debe transmitir el cuerpo para generar confianza y qué elementos de la oratoria ayudan a crear la primera impresión positiva. En este marco, 'Pincho' afirmado que explicará «qué tiene que hacer el cuerpo o qué tiene que decir mi oratoria para generar una buena impresión y que la otra persona esté tranquila cuando se habla con ella».

Lejos de estar dirigida únicamente a profesionales de la comunicación, García recalca que lo que se enseñará es aplicable «a cualquier persona que comunique con otras personas» y añade: «Esto viene bien para los padres con hijos, para adolescentes o familias que tengan algún problema familiar. En realidad, no hay nadie que no se beneficie de saber comunicar mejor».

García también ha reflexionado sobre la importancia de entender el comportamiento humano en un entorno «hiperestimulado», ya que, a su juicio, «la ciencia del comportamiento es entender por qué determinadas personas tienen una conducta, y poder tener una estrategia para llegar de una manera más eficaz a ellas». Esto puede aplicarse a situaciones tan diversas como una negociación, una venta, una conversación compleja o incluso situaciones de crisis emocional.

El experto recuerda que conocer estas claves puede ser «determinante desde poder vender algo de una manera más rápida hasta incluso salvar la vida a alguien que haya pensado en suicidarse». «Reconocer qué es esencial y qué es ruido comunicativo permite quitar y separar el grano de la paja en un entorno marcado por la inmediatez y el consumo de estímulos», sentencia

Formato dinámico

Aunque el experto asegura que utiliza una presentación como guía, no sigue un guión cerrado: «Todas las ponencias las adapto a tiempo real», explica. Así, observa la edad, el perfil y las reacciones de los asistentes y ajusta ejemplos y explicaciones sobre la marcha: «Lo llevo haciendo así diez años y me está yendo muy bien».

Uno de los elementos más valorados por el público, según señala García, es el uso de ejemplos reales en vídeo y fotografía que ayudan a visualizar conceptos de forma inmediata. Además, tal y como anticipa, los asistentes aprenderán «cómo manipulan medios o políticos», a parte de descubrir técnicas para influir «de una manera muy anónima y sin que se note».

Asimismo, comparte una frase que suele impactar: «Voy a hacer que tomes la decisión que yo quiero que tomes y pienses que la has tomado tú». Siempre, aclara, desde una perspectiva ética, en concreto «desde la ayuda y nunca de la manipulación».

Para concluir, asevera que lo que más disfruta de este tipo de eventos es la reacción del público al descubrir qué hay detrás del lenguaje no consciente: «Disfruto cuando veo que los oyentes se apasionan, cuando ven mucha evidencia científica y muchos elementos probados». Y especialmente, cuando al final de la sesión los participantes le transmiten que la formación «ha superado sus expectativas».