La razón por la que deberías envolver las llaves del coche en papel de aluminio Aquellas que son inalámbricas están constantemente enviando señales que podrían ser interceptadas y copiadas EL NORTE Valladolid Jueves, 12 julio 2018, 16:09

Los coches de hoy en día cuentan prácticamente todos con una llave inalámbrica capaz de abrir el coche a distancia. Este hecho tan inocente, según informa La Verdad, resulta tan cómodo como peligroso, ya que estas llaves están constantemente enviando pequeñas señales que podrían ser interceptadas y copiadas por algún ladrón dispuesto a robar nuestro coche.

«Llegas a una casa que tiene un coche aparcado en frente, detectas una llave dentro del edificio y esto te permite desbloquearlo. Mientras las herramientas estén disponibles, el escenario para estos robos me parece más y más probable», afirma Clifford Neuman, director del Centro de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de California en una charla con el USA Today.

La solución que recomiendan lo expertos, aunque no es nada ortodoxa, consiste en envolver las llaves del coche en papel de aluminio. «Aunque no es ideal, es la forma más económica», explica Holly Hubert, ex agente de ciberseguridad del FBI. «La amenaza cibernética es tan dinámica y cambiante que es difícil para los consumidores mantenerse al día».

El CEO de GuardKnox Cyber Technologies, Moshe Shlisel, también ha querido sumarse a esta advertencia sobre el ciberataque a la señal de nuestras llaves del coche. «Sabes que funciona si no puedes desbloquear la puerta de un coche cuando está dentro», confirmaba.