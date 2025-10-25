La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»

Arropada por los suyos, por Sofía, esa hermana cómplice a la que dedicó un guiño en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de ... Asturias en el Campoamor, y por sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, Leonor entregó este sábado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias a Valdesoto. Y fue su discurso el que cerró el acto y por primera vez sin que tomara la palabra el Rey. Elogió el trabajo de los vecinos de esta localidad sierense y lo hizo poniendo el acento en «el cuidado y el fomento de vuestras costumbres» que alientan al tiempo que «os afianzáis en un presente que mira lejos».

La Princesa hizo entrega del galardón a un entusiasmado Manuel Hevia, primer presidente de la Asociación Todos Juntos Podemos, después de escuchar las palabras del alcalde de Siero, Ángel García, y de que se leyera el acta del jurado. A continuación fue Pepín García, presidente del Grupo de Teatro San Félix de Valdesoto, quien habló antes de que ella demostrara que iba con los deberes bien hechos y lo sabía todo sobre el del pueblo que la recibió.

Comenzó Leonor elogiando su hospitalidad y recordando a los presentes que el empeño y la lucha por hacerse con el Premio al Pueblo Ejemplar empezó ya antes de que ella naciera. «Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois», anotó, y añadió después que llevan mucho tiempo demostrándolo. «Creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura».

Ella misma fue testigo en su visita de ese afán. «Lo que más me ha impresionado es la recuperación, que ya habéis conseguido consolidar, de los sidros y les comedies. ¡Vaya mérito tiene que cada mes de enero pongáis en marcha esa mascarada invernal! », apuntó. Y habría de añadir a continuación un guiño hacia el rol femenino: «Y me encanta ver a mujeres haciendo de sidros, pegando saltos como la mejor con las varas de avellano y los cencerros», remarcó a continuación. Habló después del ingenio que derrochan en les comedies. «Escuchaba a una valdesotina que decía que sois 'muy apañaos, que tenéis el teatro en vena'. ¡Y desde luego ya lo veo! Pero es que lleváis la comedia, la ironía y el sarcasmo y los subís a les carroces. Vamos, que rizáis el rizo porque si ya es impresionante ver esas obras de arte sobre ruedas, encima os ponéis a representar escenas de todo tipo en cada parada del desfile durante las fiestas de San Félix», les dijo a los vecinos la Princesa de Asturias.

La escuchaban atentan y felices. No en vano ella les dedicó aún más bellas palabras. «Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano, acabamos de verlo con los guajes de Los Escolinos», anotó a continuación.

Sostuvo la heredera de la Corona que no parece haber tiempo para el aburrimiento en Valdesoto. «Aquí no os aburrís y da gusto ver no solo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos». Destacó también que se afanan en el cuidado de los mayores, que participan en todas las actividades que se organizan y que también el pueblo fomenta el automovilismo, la música y la gastronomía. Citó también el éxito de la Senda de Valdesoto, su trabajo en pro del mantenimiento del patrimonio y hasta citó la pasión que regalan para apoyar al Valdesoto Club de Fútbol. «Y hasta me han dicho que sois ejemplo de convivencia con esa peña en la que os juntáis oviedistas y sportinguistas», dijo para el regocijo del público.

Dicho lo dicho, y visto lo visto, solo cabía una conclusión que ella clamó alto y claro: «Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista! Y como dice mucho Manolín Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu! Vamos, que estamos muy a gusto aquí. Gracias por acogernos y por hacer de este día un recuerdo precioso», concluyó. Hubo risas y aplausos y la Banda de Gaitas el Gumial entonó el Asturias patria querida con todos los presentes cantándola.